В ОБСЕ приветствовали прекращение боев в Нагорном Карабахе

Председательство Албании в ОБСЕ в среду приветствовало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председательство Албании в ОБСЕ приветствует прекращение боестолкновений в Нагорном Карабахе. Для достижения устойчивого мира международное посредничество должно помогать обеспечивать, чтобы любое согласованное решение было долговременным и совместимым с гуманитарными принципами", - говорится в сообщении председателя ОБСЕ в Twitter.