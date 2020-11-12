В абсурдных заявлениях Эмманюэля Макрона особая инициатива принадлежит глобальным банковско-финансовым мошенникам - эксперт

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что официальные круги государства Франции, одного из основных раздувателей вопроса так называемого "геноцида" армян в мире, за 26 лет своей деятельности в качестве одного из сопредседателей Минской группы, использовавшие все возможные средства для продолжения оккупации азербайджанских земель, относительно тяжелого поражения Армении проявляют большее армянство, чем сами армяне, не должно вызывать удивление.

Об этом в четверг сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, это причитание во французском стиле о полном провале стратегических целей официального Парижа на Южном Кавказе, "наставлениях", которые он дал своей "младшей сестре" Армении.

"Следует отметить, что, когда речь заходит о вопросах касательно Армении, в частности неудавшегося политика с улицы Никола Пашиняна, французское правительство во главе с Эмманюэлем Макроном проявляет более агрессивный нрав, нежели его предшественники. Думаю не стоит напоминать, что прежние президенты Франции демонстрировали более взвешенный подход к оккупации Арменией азербайджанских территорий.

В абсурдных заявлениях Эмманюэля Макрона и его окружения особая инициатива принадлежит глобальным банковско-финансовым мошенникам, которые привели их к власти во Франции - авторам эпических "цветных революций". Эмманюэль Макрон больше оплакивает судьбу Никола Пашиняна, которым правят те же или параллельные центры, чем участь Армении", - сказал Мирзабейли.

Он считает, что схожая позиция канадского руководства связана с тем, что премьер-министр Джастин Трюдо потерял лицо, как политик после того, как вместе со своим другом Эмманюэлем Макроном принял участие в Армении в 17-м саммите Международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира.

"В противном случае Джастин Трюдо не стал бы слушать в моноэтнической Армении, которая подвергла сотни тысяч азербайджанцев этнической чистке, бредовые заявления своего политического подражателя Никола Пашиняна "о борьбе против экстремизма, нетерпимости и ненависти", и не стал бы танцевать по-армянски под звуки азербайджанской музыки вместе с Николом и Эмманюэлем", - добавил Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)