Мы верим, что Совместный центр будет способствовать повышению эффективности контроля за прекращением огня - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы приветствуем подписание 11 ноября этого года Меморандума о создании Совместного российско-турецкого центра по наблюдению за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и прекращением всех военных операций, исходя из совместного заявления, подписанного Президентом Азербайджана, Премьер-министром Армении и Президентом России 10 ноября 2020 года.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

"С удовлетворением отмечаем, что в связи с организацией Совместного центра, который будет находиться на территории Азербайджана и следить за соблюдением режима прекращения огня и всех военных операций, в ближайшее время будет задействована Совместная рабочая группа.

Мы верим, что деятельность Совместного центра повысит эффективность контроля за режимом прекращения огня и тем самым будет способствовать миру и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)