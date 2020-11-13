Созданы рабочие группы для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Азербайджану в результате армянской агрессии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики" от шестого ноября 2020 года создана Государственная комиссия по оценке и ликвидации ущерба.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров, девятого ноября состоялось первое заседание госкомиссии.

В целях обеспечения выполнения поручений главы государства премьер-министр Азербайджана 12 ноября подписал соответствующее постановление.

В соответствии с ним созданы рабочие группы:

- Координационная группа при Аппарате Кабинета министров;

- рабочая группа по управлению соответствующими сферами, состоящая из заместителей руководителей соответствующих государственных структур. В нее входят: заместитель министра экономики, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель Генерального прокурора, представители минсельхоза, Службы ASAN, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, глава Аппарата министерства финансов;

- рабочие группы, состоящие из представителей соответствующих государственных структур.

В целом по городам и районам Агдам, Агджабеди, Бейлаган, Барда, Тертер, Физули, Джебраил, Геранбой, Нафталан, Гянджа, Мингячевир созданы 11 рабочих групп. Учитывая масштабы ущерба, нанесенного Тертерскому району, созданы три рабочие группы.

Координационной группе поручено организовать и обеспечить координацию работы государственных органов (учреждений), провести аналитический анализ принимаемых мер, подготавливать статистические отчеты, регулярно информировать Комиссию о проделанной работе.

Рабочие группы, обеспечив оценку ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, а также субъектам предпринимательской деятельности, представят Комиссии предложения по финансовым ресурсам, необходимым для ликвидации ущерба, полного восстановления пострадавших объектов предпринимательства и выполнения ремонтно-строительных работ до 10 декабря 2020 года.

Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Государственной нефтяной компании Азербайджана, ОАО "Aзерсу", ОАО "Азерэнержи", ЗАО "Азеришыг" и Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено обеспечить оценку ущерба объектам инфраструктуры и представить в Комиссию предложения о денежных средствах, необходимых для устранения ущерба, до первого декабря 2020 года.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечить до 10 декабря 2020 года формирование единой информационной базы по причиненному ущербу и расходам, необходимым для его ликвидации, в том числе полного восстановления поврежденных объектов и выполнения ремонтно-строительных работ

Напомним, что с 27 сентября в результате армянской агрессии нанесен ущерб около 3700 объектам.

К оценке ущерба будут привлечены местные и иностранные компании.

(Текст: Турал Гараджаев)