Генсек ГУАМ поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени Секретариата Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем национального возрождения.

Начавшийся тридцать лет назад процесс национального возрождения, прошедший через многие драматические и трагические периоды, а также ряд важных этапов государственного строительства, славной Победой Вооруженных Сил Азербайджана достиг своего апогея и завершился освобождением азербайджанских земель, которые долгие годы находились под оккупацией.

Поздравляем Вас с этой исторической Победой, открывающей новую страницу в истории не только современного Азербайджана, но и всего региона. Эта Победа создает перспективные и уникальные возможности для региона с огромным потенциалом, растущим геостратегическим значением, а также яркие возможности для инклюзивного и всестороннего регионального сотрудничества, устойчивого развития.

Мы также оцениваем эту Победу как торжество справедливости, выполнение норм и принципов международного права. Мы верим, что позитивные сдвиги, достигнутые в результате этой Победы, создадут новую динамику в процессе формирования атмосферы мира и доверия. Это в свою очередь внесет вклад в урегулирование военных противостояний в регионе.

Особенно поздравляю Вас с этой исторической Победой, которую Вы завоевали, мобилизовав волю народа и обеспечив его единство благодаря Вашему руководству, основанному на Вашем стратегическом видении и терпении.

Мы как региональная организация, состоящая из четырех дружественных стран и стратегических партнеров, выражаем нашу готовность поддерживать и вносить свой вклад в процесс укрепления мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.

По случаю этого знаменательного праздника желаем Вам новых успехов и более крупных побед в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Вашей страны, а также реконструкции освобожденных территорий Азербайджанской Республики. Желаем народу Aзербайджана мира, прогресса и процветания", - говорится в поздравительном письме.