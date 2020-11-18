Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане (Версия 2)

Политика 18 ноября 2020 15:43 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:20)

БАКУ/Trend/ - 18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в нашей стране Паулин Айземан.

Как сообщает Trend, посол Паулин Айземан, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву, сказала:

- Ваше превосходительство, господин Президент. Для меня действительно высокая честь находиться сегодня здесь и вручить Вам верительные грамоты Его величества Короля Нидерландов Виллема-Александра. Он просил меня передать Вашей стране и народу самые сердечные приветствия.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю. Добро пожаловать. Случилось так, что ваше прибытие в Азербайджан, можно сказать, совпало с периодом войны. Поэтому наша встреча по объективным причинам была перенесена. Мне сообщили, что Вы прибыли, можно сказать, два месяца назад. Уверен, что Вы понимаете, почему наша встреча не произошла раньше. Однако, к сожалению, когда была назначена наша встреча, мне сообщили, что парламент Вашей страны принял постановление, предусматривающее санкции против Азербайджана, направленные против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил мне, что в ходе обсуждений министр иностранных дел Нидерландов выступил с наиболее сбалансированным подходом. Так что мы ценим это. Однако факт принятия парламентом несбалансированного и несправедливого постановления, конечно, не будет содействовать налаживанию нами более близких связей. Прежде всего, учитывая факт принятия вчера данного постановления, хочу сказать, что Армения совершила нападение на нас. Мы защищались, и в результате этого нам удалось на основании норм и принципов международного права и истории освободить принадлежащие нам территории. Мы вели борьбу за свободу, освобождение территорий, и наша борьба завершилась большим военным и политическим успехом. Как вам известно, 10 ноября было подписано трехстороннее заявление, положившее конец войне. Поэтому меня крайне удивило то, что после этого – после подписания самой Арменией данного заявления, означающего ее капитуляцию, в стране, расположенной далеко от нашего региона, было принято такое постановление. Вам, наверное, известно, что страны региона поддержали данное заявление. Все наши соседи выразили ему поддержку. Двое из наших соседей – Россия и Турция примут участие в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, было бы справедливее, если бы вы заняли нашу сторону, а не другую. Вы, наверное, знакомы и с комментариями Государственного департамента США, Европейского Союза, поддержавших прекращение огня. Поэтому я понимаю, что у парламентов своя повестка дня. Иногда у них бывают свои пожелания, это понятно. Я также понимаю, что правительство вашей страны может иметь свою позицию, отличающуюся от принятого парламентом постановления. Однако трудно будет объяснить нашему народу, почему это произошло. Так что, вам придется столкнуться с такой ситуацией, когда люди спросят у вас, почему Нидерланды стали первой страной, парламент которой принял такое постановление. С практической точки зрения это однозначно не будет иметь никакого влияния на ситуацию на месте. Обстановка стабилизируется. Наши беженцы и вынужденные переселенцы, которые, можно сказать, тридцать лет ждали этого дня, отмечают большую военную и политическую победу. Они с нетерпением ожидают увидеть график возвращения. Однако это займет время, так как агрессор, можно сказать, все разрушил. Эти видеокадры демонстрируются по нашему телевидению. Эти разрушения, возможно, являются уникальной формой жестокости, вандализма и варварства против нашего народа, его культурного, религиозного наследия, против человечества. Поведение Армении во время войны одновременно свидетельствует о нечеловеческом отношении ее руководства, так как нападение с применением баллистических ракет с территории Армении на мирные города, расположенные далеко от зоны конфликта, - военное преступление. Использование кассетных и фосфорных бомб – военное преступление. Это подтвердили все международные медиа и НПО. Я сожалею, что мне пришлось начать беседу с этого. Это связано лишь с тем, что наша встреча должна была состояться два дня назад, а постановление вашего парламента было принято после этого. Что я еще могу сказать? Еще раз хочу сказать, что объяснить это будет нелегко. Это одновременно будет зависеть от позиции вашего правительства, министра иностранных дел. Мы ждем их комментариев в связи с этим, так как мой помощник сообщил мне, что в ходе обсуждений были комментарии, но мы ждем их сейчас, после принятия данного постановления. Безусловно, мы будем ждать комментариев от Европейской комиссии. Как вам известно, Европейская комиссия и Азербайджан наметили достаточно широкую повестку дня сотрудничества. Два года назад мы парафировали в Брюсселе документ «Приоритеты партнерства», полностью поддерживающий суверенитет, территориальную целостность Азербайджана и неприкосновенность его признанных на международном уровне границ. Азербайджан сражался на своей территории, восстанавливал свою территориальную целостность, что соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, документу, парафированному Европейским Союзом и Азербайджаном.

Желаю вам хорошо провести время. Надеюсь, что эта не очень приятная страница в нашей истории не причинит серьезного ущерба нашим отношениям. Однако, конечно, это будет зависеть от последующих шагов вашего правительства и нашего правительства, которое будет вести себя соответствующим образом. Еще раз добро пожаловать.

Посол Паулин Айземан сказала:

-Большое спасибо, господин Президент. Как Вы отметили, я прибыла сюда 20 сентября, за неделю до возобновления конфликта. Это было очень беспокойным периодом и вместе с тем временем, позволившим мне прекрасно понять, в чем заключаются источники конфликта. Одновременно я тесно контактировала с нашей столицей по этому поводу. Как Вы отметили, позиция моего правительства является весьма сбалансированной. Я высоко оцениваю это. Это случилось в результате анализа, обсуждений и хорошего диалога. Хочу еще раз подчеркнуть, что позиция моего правительства очень близка позиции Европейского Союза и является весьма сбалансированной. Мы отслеживали конфликт, видели произошедшее, последствия конфликта с той, и с другой стороны всегда вызывают нашу крайнюю озабоченность. В нашей системе есть различия. Есть позиция правительства, есть позиция парламента, и это требует диалога. Диалог был проведен несколько раз, и мы отметили, что сбалансированная позиция правительства отнюдь не означает, что она всегда совпадает с позицией парламента. Эти вопросы были поставлены и на последнем обсуждении, проведенном на минувшей неделе между министром и парламентом. Министр как в письменной, так и устной форме настоятельно заявил, что поставленные вопросы не совпадают с позицией моего правительства. Таким образом, санкции и подобные вопросы совершенно не входят в повестку дня. В настоящее время это неактуально, и никаких вопросов и обсуждений в связи с этим быть не может. Мой министр предельно ясно заявил об этом как в парламенте, так и в письменной форме. Рада, что могу повторить это здесь.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Короля Нидерландов Виллема-Александра, просил передать и его приветствия Королю Нидерландов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Установлен ущерб, нанесенный 6 селам Барды ракетным обстрелом ВС Армении
Установлен ущерб, нанесенный 6 селам Барды ракетным обстрелом ВС Армении
Международная программатик-экосистема продуктов Admixer делится своими планами на Грузинском рынке
Международная программатик-экосистема продуктов Admixer делится своими планами на Грузинском рынке
Общий объем грузоперевозок в Азербайджане сократился
Общий объем грузоперевозок в Азербайджане сократился
Loading Bars
Лента новостей
Установлен ущерб, нанесенный 6 селам Барды ракетным обстрелом ВС Армении Экономика 16:30
Международная программатик-экосистема продуктов Admixer делится своими планами на Грузинском рынке ИКТ 16:23
Общий объем грузоперевозок в Азербайджане сократился Транспорт 16:17
В Физули обнаружен самодельный ракетомет Нагорно-карабахский конфликт 16:11
МККК навестил Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева Политика 16:08
В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии на ТЭС Энергетика 16:05
Казахстанский завод закупит строительные материалы Тендеры 16:02
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги ремонта спецтехники Тендеры 16:01
ФАО о влиянии коронавируса на сотрудничество с Туркменистаном Туркменистан 16:00
Азербайджан наращивает производство в сфере металлургической промышленности Бизнес 15:56
Кавказские албанцы участвовали в этногенезе сегодняшнего азербайджанского народа - историк (ФОТО) Общество 15:54
Джалал Аббасов награжден орденом Национального героя Альберта Агарунова (ФОТО) Культура 15:51
"Аэрофлот" с 18 ноября возобновит полеты в Иран Экономика 15:51
Азербайджан в октябре увеличил производство электроэнергии Энергетика 15:46
С начала года через порты Турции было перевезено свыше 20 млн. тысяч тонн сырой нефти Турция 15:46
Российско-азербайджанское кино: 100 лет сотрудничества (ФОТО) Интервью 15:35
Президент Ильхам Алиев: Факт принятия парламентом Нидерландов несправедливого постановления не будет содействовать налаживанию нами более близких связей Политика 15:35
Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15:30
На глазах международных журналистов, снимающих видеоматериал в Физули, обезврежен снаряд, начиненный белым фосфором (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:22
В Баку состоялись торги по размещению нот Центробанка Финансы 15:15
"Евровидение-2021": в каком полуфинале выступит представительница Азербайджана Культура 15:11
В Баку температура воздуха на 1,5 градуса была ниже нормы Общество 15:07
Оборот розничной торговли продукцией отрасли ИКТ в Азербайджане превысил с начала года 245 млн манатов ИКТ 15:05
Директор Хачмазского филиала "Азерсыгорта" задержан с поличным при получении взятки Происшествия 15:04
С начала года через порты Турции было перевезено свыше 600 тысяч тонн газойла Турция 15:03
Все следы, связанные с монастырем «Худаван» в Кяльбаджаре, указывают на его непринадлежность армянам - историк Общество 14:57
Международные журналисты посетили освобожденный Физули (ВИДЕО) Политика 14:57
Туркменская компания по производству стройматериалов наладит выпуск новой продукции Бизнес 14:56
Защитим леса Карабаха от экологического террора армян (ФОТО) Социум 14:45
В Азербайджане выявлены еще 2239 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1217 человек Общество 14:44
В Губадлы армяне попытались устроить нам засаду - раненый в боях азербайджанский военнослужащий Нагорно-карабахский конфликт 14:43
В ближайшее время давление на Пашиняна, подталкивающее его к отставке, будет нарастать - российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 14:35
Андижанская область вырастила более одной пятой части от общего объема производства фруктов и ягод в стране Узбекистан 14:28
Азербайджанское судно «Бабек» сдано в эксплуатацию после капремонта (ФОТО) Транспорт 14:27
Я убит в Карабахе, и домой не вернусь…Молитвы солдатских матерей… Невозможно читать без слез… Культура 14:27
Turkvision 2021 будет проведен в Шуше (ФОТО) Общество 14:25
ФАО продвигает использование климатически разумных методов ведения сельского хозяйства в Туркменистане Бизнес 14:23
В Азербайджане растут доходы от услуг мобильной связи ИКТ 14:17
Туркменистан и ЮНИСЕФ обсудили проекты рабочих планов деятельности на 2021 год Туркменистан 14:13
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана Бизнес 14:12
В Азербайджане растёт производство автотранспорта Бизнес 14:03
Новая дорога в Шушу строится с учетом полос для движения спецтехники (Эксклюзив) Экономика 14:03
В Узбекистане упростят систему взыскания долгов Узбекистан 13:53
Горские евреи попросят Президента Азербайджана Ильхама Алиева назвать улицу в Шуше в честь Альберта Агарунова Политика 13:49
Обращения студентов-участников Отечественной войны о продолжении учебы рассматриваются и решаются - минобразования Азербайджана Общество 13:34
В автомобиле, задержанном на комендантском посту в Джабраиле, обнаружены боеприпасы Происшествия 13:04
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 12:59
Минстрой Туркменистана объявил тендер Тендеры 12:50
В освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе Азербайджана посажены восточные платаны Общество 12:46
В этом семестре государство оплатит учебу более 10 тыс. студентов - Эмин Амруллаев Общество 12:34
В период традиционных осенних каникул занятия продолжатся - минобразования Азербайджана Общество 12:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане Политика 12:20
Возвращаться к традиционному учебному процессу в школах очень рискованно - Эмин Амруллаев Общество 12:15
Объем производства в фармацевтической промышленности Казахстана вырос на 39,7% Бизнес 12:02
Gözün aydın olsun, Qarabağ! Новый клип Тунзали Агаевой в честь победы Азербайджана над Арменией (ВИДЕО) Культура 12:02
Армянские медиа распространили видео об ударах ракетами "Смерч" по населенным пунктам Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:00
Образовательные приключения в Гобустане (ФОТО) Культура 11:59
Поджог здания школы ее директором во время выезда армян из Кельбаджара - настоящий вандализм - министр (ВИДЕО) Общество 11:52
Цены на газ по TAP не связаны с нефтью и сверхдоступны Энергетика 11:41
Граждане Ирана активно приобретают недвижимость в Турции Турция 11:33
Иран и Узбекистан договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества Экономика 11:24
Генсек ГУАМ поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 11:21
Помпео: Грузия вносит важный вклад в борьбу с терроризмом Грузия 11:16
TamKart доступна всем! Общество 11:14
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 11:09
Rolls-Royce объявляет победителей конкурса юного дизайнера Общество 11:08
По Баку больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Бинагадинском районе Общество 10:59
Очередное заседание парламента Азербайджана состоится 20 ноября Политика 10:56
Золото в Азербайджане продолжает дешеветь Финансы 10:52
Обнародована новая статистика заражений COVID-19 по Азербайджану Общество 10:48
В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества Бизнес 10:40
Рост числа заражений COVİD-19 существенно увеличивает нагрузку на государство - главный инфекционист Азербайджана Общество 10:38
ADY Express увеличила перевалку грузов в Астаринском терминале Транспорт 10:30
В приграничных районах Казахстана реализуется порядка 1,7 тыс проектов Бизнес 10:26
Законопроект, стимулирующий строительство маневренных мощностей в электроэнергетике, примут в РК Энергетика 10:21
Значительно выросло число поездок из Турции в Казахстан с целью трудоустройства Турция 10:19
В Туркменистане продолжается работа по производству импортозамещающей продукции Бизнес 10:16
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего заявления (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:04
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:57
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и генсеком ООН Политика 09:45
В Индии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса Другие страны 09:37
У правозащитника Огтая Гюльалыева выявлен коронавирус - TƏBİB Общество 09:30
Президент Турции подписал закон об отправке военных в Азербайджан Политика 09:12
Аккаунт помощника Президента Азербайджана в Twitter разблокирован Политика 09:09
ЛУКОЙЛ активно ведет работу в области трудноизвлекаемых запасов Энергетика 08:59
Почти половина избирателей считает, что Трамп должен признать поражение США 08:48
Цена биткоина превысила отметку в $18 тыс. Финансы 08:24
Власти США впервые одобрили экспресс-тест на коронавирус, который можно провести дома США 08:05
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю В мире 07:47
682 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:30
Товарооборот Ирана со странами Африки составил $180 млн за семь месяцев Экономика 07:15
Правительство Грузии в срочном порядке закупает медицинские кислородные генераторы Грузия 07:00
Трамп решил провести День благодарения в Белом доме США 06:34
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 Турция 06:09
Жилищный фонд острова Провиденсия уничтожен ураганом "Йота" на 80% Другие страны 05:45
Временный председатель Сената США Грассли заразился коронавирусом США 05:20
Товарооборот между Туркменистаном и Польшей увеличился больше чем на 50% Бизнес 05:00
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США Кристофера Кребса США 04:59
Байден провел телефонные переговоры с лидерами Израиля, Индии, Чили и ЮАР США 04:35
Вакцина CoronaVac прошла первые фазы клинических испытаний В мире 04:10
Все новости