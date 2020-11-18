Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в нашей стране Паулин Айземан.

Как сообщает Trend, посол Паулин Айземан, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву, сказала:

- Ваше превосходительство, господин Президент. Для меня действительно высокая честь находиться сегодня здесь и вручить Вам верительные грамоты Его величества Короля Нидерландов Виллема-Александра. Он просил меня передать Вашей стране и народу самые сердечные приветствия.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю. Добро пожаловать. Случилось так, что ваше прибытие в Азербайджан, можно сказать, совпало с периодом войны. Поэтому наша встреча по объективным причинам была перенесена. Мне сообщили, что Вы прибыли, можно сказать, два месяца назад. Уверен, что Вы понимаете, почему наша встреча не произошла раньше. Однако, к сожалению, когда была назначена наша встреча, мне сообщили, что парламент Вашей страны принял постановление, предусматривающее санкции против Азербайджана, направленные против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил мне, что в ходе обсуждений министр иностранных дел Нидерландов выступил с наиболее сбалансированным подходом. Так что мы ценим это. Однако факт принятия парламентом несбалансированного и несправедливого постановления, конечно, не будет содействовать налаживанию нами более близких связей. Прежде всего, учитывая факт принятия вчера данного постановления, хочу сказать, что Армения совершила нападение на нас. Мы защищались, и в результате этого нам удалось на основании норм и принципов международного права и истории освободить принадлежащие нам территории. Мы вели борьбу за свободу, освобождение территорий, и наша борьба завершилась большим военным и политическим успехом. Как вам известно, 10 ноября было подписано трехстороннее заявление, положившее конец войне. Поэтому меня крайне удивило то, что после этого – после подписания самой Арменией данного заявления, означающего ее капитуляцию, в стране, расположенной далеко от нашего региона, было принято такое постановление. Вам, наверное, известно, что страны региона поддержали данное заявление. Все наши соседи выразили ему поддержку. Двое из наших соседей – Россия и Турция примут участие в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, было бы справедливее, если бы вы заняли нашу сторону, а не другую. Вы, наверное, знакомы и с комментариями Государственного департамента США, Европейского Союза, поддержавших прекращение огня. Поэтому я понимаю, что у парламентов своя повестка дня. Иногда у них бывают свои пожелания, это понятно. Я также понимаю, что правительство вашей страны может иметь свою позицию, отличающуюся от принятого парламентом постановления. Однако трудно будет объяснить нашему народу, почему это произошло. Так что, вам придется столкнуться с такой ситуацией, когда люди спросят у вас, почему Нидерланды стали первой страной, парламент которой принял такое постановление. С практической точки зрения это однозначно не будет иметь никакого влияния на ситуацию на месте. Обстановка стабилизируется. Наши беженцы и вынужденные переселенцы, которые, можно сказать, тридцать лет ждали этого дня, отмечают большую военную и политическую победу. Они с нетерпением ожидают увидеть график возвращения. Однако это займет время, так как агрессор, можно сказать, все разрушил. Эти видеокадры демонстрируются по нашему телевидению. Эти разрушения, возможно, являются уникальной формой жестокости, вандализма и варварства против нашего народа, его культурного, религиозного наследия, против человечества. Поведение Армении во время войны одновременно свидетельствует о нечеловеческом отношении ее руководства, так как нападение с применением баллистических ракет с территории Армении на мирные города, расположенные далеко от зоны конфликта, - военное преступление. Использование кассетных и фосфорных бомб – военное преступление. Это подтвердили все международные медиа и НПО. Я сожалею, что мне пришлось начать беседу с этого. Это связано лишь с тем, что наша встреча должна была состояться два дня назад, а постановление вашего парламента было принято после этого. Что я еще могу сказать? Еще раз хочу сказать, что объяснить это будет нелегко. Это одновременно будет зависеть от позиции вашего правительства, министра иностранных дел. Мы ждем их комментариев в связи с этим, так как мой помощник сообщил мне, что в ходе обсуждений были комментарии, но мы ждем их сейчас, после принятия данного постановления. Безусловно, мы будем ждать комментариев от Европейской комиссии. Как вам известно, Европейская комиссия и Азербайджан наметили достаточно широкую повестку дня сотрудничества. Два года назад мы парафировали в Брюсселе документ «Приоритеты партнерства», полностью поддерживающий суверенитет, территориальную целостность Азербайджана и неприкосновенность его признанных на международном уровне границ. Азербайджан сражался на своей территории, восстанавливал свою территориальную целостность, что соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, документу, парафированному Европейским Союзом и Азербайджаном.

Желаю вам хорошо провести время. Надеюсь, что эта не очень приятная страница в нашей истории не причинит серьезного ущерба нашим отношениям. Однако, конечно, это будет зависеть от последующих шагов вашего правительства и нашего правительства, которое будет вести себя соответствующим образом. Еще раз добро пожаловать.

Посол Паулин Айземан сказала:

-Большое спасибо, господин Президент. Как Вы отметили, я прибыла сюда 20 сентября, за неделю до возобновления конфликта. Это было очень беспокойным периодом и вместе с тем временем, позволившим мне прекрасно понять, в чем заключаются источники конфликта. Одновременно я тесно контактировала с нашей столицей по этому поводу. Как Вы отметили, позиция моего правительства является весьма сбалансированной. Я высоко оцениваю это. Это случилось в результате анализа, обсуждений и хорошего диалога. Хочу еще раз подчеркнуть, что позиция моего правительства очень близка позиции Европейского Союза и является весьма сбалансированной. Мы отслеживали конфликт, видели произошедшее, последствия конфликта с той, и с другой стороны всегда вызывают нашу крайнюю озабоченность. В нашей системе есть различия. Есть позиция правительства, есть позиция парламента, и это требует диалога. Диалог был проведен несколько раз, и мы отметили, что сбалансированная позиция правительства отнюдь не означает, что она всегда совпадает с позицией парламента. Эти вопросы были поставлены и на последнем обсуждении, проведенном на минувшей неделе между министром и парламентом. Министр как в письменной, так и устной форме настоятельно заявил, что поставленные вопросы не совпадают с позицией моего правительства. Таким образом, санкции и подобные вопросы совершенно не входят в повестку дня. В настоящее время это неактуально, и никаких вопросов и обсуждений в связи с этим быть не может. Мой министр предельно ясно заявил об этом как в парламенте, так и в письменной форме. Рада, что могу повторить это здесь.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Короля Нидерландов Виллема-Александра, просил передать и его приветствия Королю Нидерландов.