Масштабы разрушений в Физули показывают, насколько Армения далека от цивилизованного мира - Хикмет Гаджиев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Физули остались только фасады зданий. Масштабы разрушений в освобожденном от оккупации Физулинском районе Азербайджана показывают, насколько Армения далека от цивилизованного мира. Это вандализм и варварство.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Это не тропический лес или джунгли. В то же время это не город конца света. Это руины азербайджанского города Физули. Он сравнялся с землей. Пусть международное сообщество увидит вандализм Армении. Это умышленное разрушение и разграбление имущества граждан Азербайджана и его культурного наследия", - отметил помощник Президента.

Хикмет Гаджиев также написал, что в 455 году город Рим был сожжен и разграблен племенами, называемыми варварами.

"На протяжении всей истории репутация армян была синонимична акту разрушения - вандализму. После разрушения Арменией некогда процветающего Физули у выражения «варварство» может появиться новый синоним", - сказал Гаджиев.

(Редактор: Наталья Кочнева)