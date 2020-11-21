Президент Ильхам Алиев: За период военных действий армянской стороной были грубо нарушены все нормы ведения войны

БАКУ /Trend/ - К сожалению, за период военных действий армянской стороной были грубо нарушены все нормы ведения войны, а также гуманитарные нормы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

«Наши города и села подвергались ежедневной бомбардировке. В результате 94 мирных жителя Азербайджана погибли, среди них дети и женщины, более 400 получили ранения и более 3 тысяч домов пришли в негодность, либо полностью были разрушены. Практически ежедневно обстрелам, минометным и артиллерийским обстрелам подвергались города, расположенные вблизи, в зоне военных действий, но также и были атаки баллистическими ракетами города Гянджи, Мингячевира, Барды и других городов, целенаправленные атаки, нацеленные на уничтожение мирного населения. Все эти военные преступления нами задокументированы, и использование баллистических ракет и кассетных боеприпасов, и фосфорных боеприпасов, и соответствующие поручения даны в связи с дальнейшими правовыми действиями, которые будут предприняты азербайджанской стороной», - сказал Президент Ильхам Алиев.