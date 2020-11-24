Президент Ильхам Алиев: Неоднократно находясь на линии соприкосновения, в окопах, я думал, что настанет день, когда мы вернемся

БАКУ/Trend/ - Неоднократно находясь на линии соприкосновения, в окопах, я думал, что настанет день, когда мы вернемся и восстановим нашу территориальную целостность.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Сегодня очень больно видеть город Агдам в разрушенном состоянии. Однако, находясь несколько лет назад в этом регионе, в наших окопах, я видел в бинокль то здание. Трудно, невозможно выразить эти чувства словами. Как больно было видеть свой город на своей земле, вот то здание издалека в бинокль, не иметь возможности приехать сюда. Неоднократно находясь на линии соприкосновения, в окопах, я думал, что настанет день, когда мы вернемся и восстановим нашу территориальную целостность», - отметил глава государства.