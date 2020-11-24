Президент Ильхам Алиев: Несколько лет назад в Агдамской мечети побывали послы стран-сопредседателей Минской группы. Почему не подняли вопрос?

БАКУ/Trend/ - Несколько лет назад здесь, в этой мечети побывали послы стран-сопредседателей Минской группы. Они дважды проводили миссии по изучению фактов и сообщили мне, что побывали в Агдамской мечети. Почему не подняли вопрос?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Мы очень тесно сотрудничаем с ЮНЕСКО. Но если она захочет посетить христианские храмы, то пусть приедет сюда. Пусть приедет и скажет, что натворили здесь армянские дикари. При этом несколько лет назад здесь, в этой мечети побывали послы стран-сопредседателей Минской группы. Они дважды проводили миссии по изучению фактов и сообщили мне, что побывали в Агдамской мечети. Почему не подняли вопрос? Почему это не вызвало обеспокоенности у некоторых западных лидеров? Значит, мусульманские мечети можно осквернять, можно содержать в них коров, свиней, разрушать их. Если так, пусть так и скажут. И пусть занимаются проблемами в своих странах, а не суют нос в наши дела. Пусть никто не вмешивается в наши дела. Мы сами пришли сюда. Пришли вопреки усилиям этих стран, вопреки всем провокациям, проливая кровь и стоим на нашей земле. Пусть каждый занимается своим делом. Мы отвечали и будем отвечать желающим вмешиваться в наши дела», - отметил Президент Ильхам Алиев.