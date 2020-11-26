Участники акции протеста озвучили заявление перед посольством Франции в Баку (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Баку перед посольством Франции проходит акция протеста, сообщает в четверг Trend.

Участники акции скандируют лозунги «Карабах – это Азербайджан!», «Франция, будь справедливой!», «Франция, уважай международное право!», «Франция, прочь из ОБСЕ!».

«Франция, закрывая глаза на многочисленные международные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, на террор и вандализм против мирных азербайджанцев, демонстрирует всему миру двуличие и лицемерие. Резолюция Сената Франции, направленная на признание так называемой "Нагорно-карабахской республики" ставит под угрозу договоренность, достигнутую по Карабаху. Осуждаем резолюцию Сената и требуем ее отмены. До отмены резолюции требуем прекращения всех связей с этой страной. Резолюция Сената - большой позор для Франции, являющейся постоянным членом Совета безопасности ООН и сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Франция должна отказаться от мандата сопредседателя Минской группы ОБСЕ и посреднической миссии».

Напомним, что жители столицы, представители около 40 неправительственных организаций проводят акцию протеста перед зданием посольства Франции против принятия в Сенате этой страны проекта резолюции по признанию так называемой «Нагорно-карабахской республики».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)