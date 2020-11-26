Обнародован полный текст заявления парламента Азербайджана в ответ на резолюцию Сената Франции (версия 2)

(первая версия в 14:45)

БАКУ /Trend/ - Обнародован полный текст заявления Милли Меджлиса Азербайджана в ответ на резолюцию «Необходимость признания Нагорно-Карабахской республики», принятой Сенатом Франции, сообщает в четверг Trend.

«В связи с резолюцией, принятой 25 ноября 2020 года Сенатом Франции при подстрекательстве отдельных тюркофобских и исламофобских политических кругов, а также армянских этнических групп, функционирующих во Франции, Милли Меджлис Азербайджана заявляет следующее:

- существованию незаконно созданной на оккупированных армянскими вооруженными силами в 1988-1994 гг территориях Азербайджана и не признанной ни одним государством «нагорно-карабахской республике» положен конец 20 ноября 2020 года;

- то, что Сенат Франции выдвигает необходимость признать эту марионеточную структуру, является попыткой подстрекательства правительства Франции на нарушение основных норм и принципов международного права;

- этот шаг Сената Франции не вмещается в обязательства, взятые Францией в рамках глобальной стратегии по внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе, документов, последовательно принятых с 2016 года Советом ЕС о территориальной целостности государств;

- выполнение положений этой резолюции носит потенциал нанесения сокрушительного удара по ЕС и его программе Восточного партнерства;