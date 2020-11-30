Еще два муниципалитета Италии выразили поддержку Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Муниципалитеты Сепино и Сан-Джулиано-дель-Саннио в итальянской провинции Кампобассо приняли документы, осуждающие политику агрессии, этнической чистки и геноцида Армении против Азербайджана и выражающие солидарность с азербайджанским народом.

Как сообщили в понедельник Trend в посольстве Азербайджана в Италии, в документах отражено, что в результате проводимой Арменией политики агрессии и этнических чисток против Азербайджана 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, были оккупированы, свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, против них были совершены военные преступления, а также Ходжалинский геноцид.

Подчеркивается, что резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, выражая полную поддержку суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам Азербайджана, признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, и требуют немедленного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных территорий.

Было отмечено, что в решении Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу "Чырагов и другие против Армении" также говорится, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана оккупированы Арменией.

В документах также отмечается, что Италия официально и неизменно поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и в данном контексте приведена отсылка к подписанной в ходе государственного визита Президента Азербайджана в Италию в феврале этого года "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Италией и Азербайджаном".

В документах подчеркивается, что несмотря на существующую правовую базу для урегулирования конфликта и переговоры, которые велись под эгидой Минской группы ОБСЕ на протяжении почти 30 лет, переговоры были блокированы в результате деструктивной политики Армении, азербайджанский народ столкнулся с большой несправедливостью, и более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев не смогли вернуться в свои дома, и даже не могут посетить могилы членов своих семей.

В документах осуждается направленная против гражданских объектов и мирных жителей преднамеренная бомбардировка Гянджи и Барды, осуществленная Арменией с 27 сентября во время новой военной агрессии Армении, и в данном контексте выражается солидарность с жителями Гянджи и Барды, а также со всем азербайджанским народом.

Подчеркивается, что соответствующие муниципалитеты всегда поддерживали нормы и принципы международного права, и в этой связи осуждают агрессивную политику Армении, и отмечают необходимость немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана, немедленного выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также обеспечения права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев вернуться на свои родные земли.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)