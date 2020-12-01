Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара

БАКУ /Trend/ - 1 декабря 2020 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар Мохаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили последнюю ситуацию в регионе. Министр иностранных дел Катара приветствовал подписание совместного заявления от 10 ноября 2020 года и подчеркнул важность выполнения этого соглашения с точки зрения обеспечения прочного мира, безопасности и процветания в регионе.

Министры также коснулись двусторонних отношений, обменялись мнениями о развитии тесных уз дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также сотрудничества в многосторонних форматах.

Также были обсуждены и другие представляющие взаимный интерес вопросы.