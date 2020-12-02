Для Турции важна стабильность на Южном Кавказе - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция всегда поддерживает мир и стабильность в регионе, и для Турции очень важна стабильность на Южном Кавказе.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в среду Trend.

"Турция поддерживает освобождение от оккупации азербайджанских земель", - сказал он.

Подчеркнув, что его страна поддерживает трехстороннее заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, Чавушоглу добавил, что этот документ - самый большой шаг к миру.

Глава МИД Турции отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, поддерживая региональное сотрудничество.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)