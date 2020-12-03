Мы вступаем в этап постконфликтной реконструкции и восстановления - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, во время выступления министр сказал:

"Прежде всего, я хотел бы поздравить Действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании, министра Европы и иностранных дел Эди Раму с прекрасной организацией 27-го заседания Совета министров. В то же время я желаю нашему уважаемому коллеге, министру иностранных дел Швеции Анн Линде, успехов в ее работе в качестве Действующего председателя ОБСЕ."

Я хотел бы поблагодарить албанское председательство в качестве нынешнего председателя Тюркского совета за приглашение Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Парламентской ассамблеи в качестве гостей на встречу Совета министров ОБСЕ. Мы твердо уверены, что активное участие этих органов в работе ОБСЕ внесет вклад в достижение общих целей.

Уважаемые коллеги,

В этом году мы отмечаем 45-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта, который составляет основу общей безопасности государств-участников, а также 30-летие Парижской хартии для новой Европы. Принципы, закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте и подтвержденные в Парижской хартии, в частности те, которые касаются суверенного равенства, территориальной целостности и неприкосновенности границ, как и всегда, остаются в силе и составляют основу наших отношений.

В основе продолжающихся насильственных конфликтов, которые представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности, лежит несоблюдение международного права и принципов ОБСЕ. На этом торжественном мероприятии государства-участники вновь должны подтвердить свое безоговорочное уважение принципов Хельсинкского Заключительного акта и свои обязательства по обеспечению их выполнения, без каких-либо исключений, двойных стандартов, географических или иных преимуществ.

Трехстороннее заявление, подписанное между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года, заложило основу для прекращения почти 30-летнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Я с удовлетворением обращаю внимание Совета министров на то, что выполнение этого Соглашения обеспечило прекращение всех военных операций и возвращение Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджану.

В заявлении от 10 ноября содержится важное положение о возвращении ВПЛ и беженцев в свои дома под контролем УВКБ ООН.

В то же время соглашение предусматривает снятие всех барьеров для экономических и транспортных связей в регионе, обеспечивает безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях между Арменией и Азербайджаном, включая сообщение между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Согласно трехстороннему заявлению, для наблюдения за выполнением договоренностей между Арменией и Азербайджаном будет создан Совместный мониторинговый центр Российской Федерации и Турции.

Я хотел бы поблагодарить Россию и Турцию за их вклад в реализацию этого соглашения. Эти соседние государства играют важную роль в качестве гарантов соглашения, которое обеспечит долгожданный мир и стабильность в регионе Южного Кавказа.

Продолжение деятельности по обеспечению мира, реконструкции и восстановлению, а также оказание гуманитарной помощи нуждающимся, включая возвращающихся вынужденных переселенцев и беженцев, должны быть приоритетными задачами. С этой целью Азербайджан в полном соответствии с Руководящими принципами Организации Объединенных Наций по гуманитарной помощи от 1991 года, готов работать с соответствующими международными партнерами, включая МККК, УВКБ ООН и другие структуры ООН, а также отдельные государства, которые намерены внести вклад в мир и стабильность в регионе.

Азербайджанская сторона, гарантируя права и свободы всех граждан Азербайджана в равной степени и без дискриминации, независимо от этнической или религиозной принадлежности, решительно настроена на реинтеграцию граждан армянского происхождения, проживающих в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в политическую, социальную и экономическую жизнь страны. В этом отношении Конституция Азербайджана обеспечивает прочную правовую основу.

Необходимо обеспечить мирное сосуществование азербайджанских и армянских жителей на территориях, охватываемых конфликтом, в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, основанного на безопасности, уважении этнической и религиозной принадлежности друг друга, и в конечном итоге это будет обеспечено.

Мы вступаем в новый постконфликтный этап реконструкции и восстановления, возрождения мирного сосуществования. Появляются новые возможности для развития и сотрудничества. Мы призываем наших коллег и партнеров оценить и использовать новые многообещающие реалии".