Карабахское соглашение может положительно повлиять на турецко-армянские отношения - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Карабахское соглашение может положительно повлиять на отношения между официальными Анкарой и Ереваном.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в ходе 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в формате видеоконференции сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы поддерживаем все усилия положить конец конфликту в Карабахе на основе международных принципов с учетом территориальной целостности Азербайджана. Соглашение, подписанное между Азербайджаном, Арменией и Россией, создает реальные возможности для мира спустя 30 лет. Это может оказать положительное влияние на региональную стабильность, а также на турецко-армянские отношения", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)