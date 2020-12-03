Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу третьего декабря состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по поводу 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, а также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)