В Азербайджане минутой молчания почтили светлую память шехидов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане почтили память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Родины, сообщает в пятницу Trend.

Светлая память шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя защиты Родины, почтена минутой молчания.

В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души всех шехидов и скорейшего исцеления раненым военнослужащим!

(Текст: Кямаля Сеидова)