Российско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнёрства и предусматривают все сферы сотрудничества - посол

Политика 8 декабря 2020 22:45 (UTC+04:00)
Российско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнёрства и предусматривают все сферы сотрудничества - посол

БАКУ /Trend/- За последние годы двусторонние связи между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией вышли на качественно и принципиально новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы в ходе Форума «Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства».

«Сегодня российско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнёрства и предусматривают все сферы сотрудничества, включая политическое, экономическое, торговое, социальное, культурное, гуманитарное, образовательное направления, а также охватывают широкомасштабное военно-техниче- ское взаимодействие.

Несомненно, созданная между Азербайджаном и Россией такая атмосфера основана прежде всего на взаимном доверии между лидерами двух стран, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Между нашими странами существует весьма интенсивный политический и экономический диалог, который даёт важный импульс ускорению азербайджанско-российских отношений. Межпарламентские связи, деятельность Межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству, тесные межведомственные контакты ещё более обогатили сотрудничество, основанное на политике добрососедства, многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Обе страны также эффективно сотрудничают на мировой арене, в том числе в рамках международных организаций, учитывая интересы друг друга.

Вместе с функционированием дипломатического представительства Азербайджанской Республики в Москве свою деятельность эффективно осуще- ствляют также генеральные консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также Торговое представительство при посольстве Азербайджана. Торговым представительством ведётся большая работа по содействию организации открытого, быстрого и конструктивного диалога между деловыми кругами Азербайджана и России. Это и бизнес-миссии, и участие в выставках, и заседания Бизнес-клуба Торгового представительства,
и другие значимые проекты и начинания. Ежегодно Азербайджан активно участвует в выставке WorldFood Moscow и международной выставке «Продэкспо», выступает страной-партнёром, организовывает единые национальные стенды Made in Azerbaijan, и посетители имеют возможность подробно ознакомиться с многообразием продуктов питания азербайджанского производства. Вся эта деятельность способствует повышению товарооборота и в конечном итоге служит обеспечению продовольственного благополучия жителей наших стран.
В целях расширения торговых операций создаётся необходимая транспортная инфраструктура, и в этом смысле нужно особо подчеркнуть важность состоявшегося в конце прошлого года события, которое наглядно отражает динамику межгосударственного сотрудничества.
Речь идёт об открытии нового автомобильного моста через реку Самур, являющегося важным компонентом транспортного коридора «Север – Юг».

В целях содействия экономическому росту региона и создания благоприятных условий для поддержания его устойчивого развития углубляется также сотрудничество в энергетической сфере путём создания энергетического моста, объединяющего электроэнергетические системы Азербайджана, России и Ирана.
Нашими странами заключено около 300 двусторонних соглашений и предприняты важные шаги для их реализации. Особо хочу привлечь внимание читателей к подписанным в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию 1 сентября 2018 года документам, которые создали необходимую основу для дальнейшего расширения двусторонней торговли и взаимных инвестиций, и в целом углубления экономических связей.

Достигнутый уровень сотрудничества даёт нам основание с уверенностью говорить о дальнейшем развитии двусторонних отношений на благо наших народов»,- сказал посол.

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