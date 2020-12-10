Парад Победы вновь показал всему миру мощь Азербайджанской армии - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на параде Победы имеет крайне важное значение.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

По его словам, ход и завершение боевых действий заслуживают особого внимания.

"Подготовка, которая шла в данном направлении, развеянный миф о непобедимости армянской армии, а также сплоченность народа вокруг Верховного Главнокомандующего были очень важны. Кроме того, в очередной раз стало ясно - кто друг, а кто враг. Также была важна моральная и политическая поддержка Турции, оказанная Азербайджану.

В своем выступлении глава государства отметил, что управление современной техникой и вооружением на основе современных технологий нашим собственным персоналом также является очень важным вопросом. В достижении этой победы большую роль сыграли не только современные технологии, но и высокий боевой дух азербайджанского солдата.

В целом во время парада были затронуты очень важные вопросы. Также следует отметить участие в параде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецких военнослужащих", - подчеркнул Арзу Нагиев.

Депутат добавил, что после прихода к власти в Азербайджане великого лидера Гейдара Алиева в 1993 году наряду с остальными сферами государственности, началась большая работа в области армейского строительства, была создана современная армия Азербайджана.

"Опыт государственности общенационального лидера Гейдара Алиева проявил себя и в этой сфере. Неслучайно сегодня азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира. Сегодня Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, на государственных границах стоит азербайджанская армия, и этот парад является ярким примером славной победы, которую мы завоевали ценой крови наших шехидов.

Парад также продемонстрировал мощь азербайджанской армии, которая оснащена современной военной техникой и вооружением, включая современные БПЛА, ракетные комплексы, системы ПВО и другие высокотехнологические системы вооружения", - подытожил Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)