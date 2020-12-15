Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 13 вопросов
БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend
В повестку заседания вошли следующие вопросы:
1. Законопроект о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли.
2. Законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджана", приложенный к закону Азербайджана "О территориях и землях муниципалитетов".
3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (второе чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О полном страховании вкладов" (второе чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О страховании вкладов" (второе чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об образовании" (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О физической культуре и спорте", "О профессиональном образовании" и "Об общем образовании" (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджана (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана № 74-İQ от 17 мая 1996 года "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана" (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана" (второе чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О бухгалтерском учете" (первое чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)