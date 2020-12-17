Азербайджан может стать частью программы США "The Clean Network" - посол
БАКУ /Trend/ - Азербайджан может присоединиться к программе США "The Clean Network" и стать ее частью.
Об этом, как передает в четверг Trend, сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе конференции World Net Summit, организованной в рамках "Недели инноваций".
По словам посла, данная программа была запущена с целью предотвратить незаконную передачу данных, а эта инициатива создана для безопасного использования возможностей 5G и защиты от ненадежных операторов.
Литценбергер подчеркнул, что в рамках "Недели инноваций", которая пройдет в следующем году, партнерство между США и Азербайджаном для создания устойчивой инновационной экосистемы станет еще сильнее.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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