Азербайджан может стать частью программы США "The Clean Network" - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может присоединиться к программе США "The Clean Network" и стать ее частью.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе конференции World Net Summit, организованной в рамках "Недели инноваций".

По словам посла, данная программа была запущена с целью предотвратить незаконную передачу данных, а эта инициатива создана для безопасного использования возможностей 5G и защиты от ненадежных операторов.

Литценбергер подчеркнул, что в рамках "Недели инноваций", которая пройдет в следующем году, партнерство между США и Азербайджаном для создания устойчивой инновационной экосистемы станет еще сильнее.

(Редактор: Наталья Кочнева)