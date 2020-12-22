В минобороны Азербайджана состоялась встреча с афганской делегацией

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны. Азербайджана

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, в том числе вопросы укрепления дружественных отношений между вооруженными силами двух стран.

Генерал-лейтенант Велиев подробно проинформировал афганскую делегацию о ситуации, связанной с безопасностью в регионе, победе азербайджанской армии в Отечественной войне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)