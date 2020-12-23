Кабмин Азербайджана принял постановление об осуществлении единовременной выплаты в размере 190 манатов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление об осуществлении единовременной выплаты в размере 190 манатов в связи с введением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин, в решении подчеркивается, что лицам, получившим единовременную выплату в размере 190 манатов на основании "Условий и порядка выдачи единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в связи с введением особого карантинного режима во время пандемии коронавируса (COVID-19)", в соответствующем порядке после перепроверки будут осуществлены выплаты в размере 190 манатов.

Министерство труда и социальной защиты населения и министерство финансов решат вопросы, вытекающие из настоящего решения.

(Текст: Турал Гараджаев)

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