Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения

БАКУ /Trend/ - 23 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с комиссаром Европейского Союза (ЕС) по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархели.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, в ходе разговора, как продолжение встреч в рамках визита на прошлой неделе министра Джейхуна Байрамова в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, были обсуждены вопросы сотрудничества нашей страны с Евросоюзом, в том числе в энергетической сфере.

Стороны также провели обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.