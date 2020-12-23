Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения
БАКУ /Trend/ - 23 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с комиссаром Европейского Союза (ЕС) по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархели.
Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, в ходе разговора, как продолжение встреч в рамках визита на прошлой неделе министра Джейхуна Байрамова в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, были обсуждены вопросы сотрудничества нашей страны с Евросоюзом, в том числе в энергетической сфере.
Стороны также провели обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения
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