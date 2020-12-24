Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Высокий профессионализм, компетентность, незаурядная энергия и мудрость делают Вас ярким примером политического лидера, успешно решающего самые сложные государственные задачи.

Искренне благодарен за Ваш конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-азербайджанских отношений. Убежден, что многоплановое сотрудничество между нашими странами, основанное на принципах стратегического партнерства, взаимного доверия и уважения, будет и далее углубляться и крепнуть на благо народов Беларуси и Азербайджана.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей", - говорится в поздравительном письме.