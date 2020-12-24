Выполняются мероприятия по инженерному обеспечению войск на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проводятся мероприятия по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений на освобожденных территориях.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники подразделения Инженерных Войск восстанавливают дороги и очищают их от мин. Выполняются мероприятия по прокладке новых дорог в направлении населенных пунктов и позиций наших подразделений. В то же время посевные поля очищаются от мин, на части из которых уже начались первые посевные работы.

В то же время осуществляются обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся снарядов и мин.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)