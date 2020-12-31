Турецкие военные будут стоять на страже прав Азербайджана - Хулуси Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в четверг в Баку с турецкими военнослужащими, которые будут задействованы в Совместном турецко-российском Мониторинговом центре по Карабаху.

Как передает Trend со ссылкой на Анадолу, Хулуси Акар призвал военных быть готовыми к выполнению миссии по контролю за режимом прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

"После начала функционирования Совместного центра по Карабаху турецкие военные будут стоять на страже прав братьев в Азербайджане", - подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства Турции ранее сообщил, что как только закончится строительство Центра по контролю за режимом прекращения огня в Агдамском районе Азербайджана и он начнет функционировать, к своим обязанностям приступят один генерал, 35 офицеров ВС Турции.

Меморандум по Совместному мониторинговому центру по Карабаху был подписан Турцией и РФ 9 ноября текущего года.