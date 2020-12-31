Президент Ильхам Алиев: Отечественная война еще больше укрепила турецко-азербайджанские связи

БАКУ /Trend/ - Отечественная война еще больше укрепила турецко-азербайджанские связи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром национальной обороны Турции.

"Отечественная война еще больше укрепила турецко-азербайджанские связи, военный парад, проведенный с вашим участием, с участием моего дорогого брата еще раз подтвердил это. Вы видели, какую радость, какое воодушевление это вызвало, десятки, сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы встретить наших азербайджанских и турецких солдат. Это – пример нашего единства. Наблюдая за парадом, мы вспомнили и парад двухлетней давности. В то время мы отмечали героизм армии Нури-паши, Кавказской исламской армии в освобождении Баку. На сей раз мы отмечали освобождение Карабаха. Мы вновь вместе и вечно будем вместе. Еще раз добро пожаловать", - сказал Президент Ильхам Алиев.