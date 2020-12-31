Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 31 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
Как сообщает Trend, в состав делегации входят начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турецкой Республики Умит Дундар и командующий Военно-морскими силами Турецкой Республики Аднан Озбал.
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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции (ФОТО/ВИДЕО)
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