Президент Ильхам Алиев: Глава МИД Армении находился в Ханкенди. Кто ты такой, что ездишь туда?

БАКУ /Trend/ - Сейчас мне сообщили, что министр иностранных дел Армении находился в Ханкенди. Что ты там делал?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Пусть они не забывают о войне. Пусть не забывают, что железный кулак остается на месте. Этим поездкам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если будут предприниматься подобные провокационные шаги, то Армения пожалеет еще больше. Сейчас предпринимаются шаги, направленные на нормализацию отношений. Россия предложила сторонам свои посреднические возможности. Посетившая недавно Армению и Азербайджан делегация представителей правительства России проводила беседы в основном на эти темы.

Хорошо, если отношения будут нормализованы, то какая необходимость в таких провокационных «визитах»? Что они хотят показать? Вновь пытаются раздражать нас? Пусть не забывают, что подобные шаги обошлись им очень дорого. Поэтому всем поездкам должен быть положен конец. Ни один иностранный гражданин не может совершать поездки на эти территории без нашего разрешения. Ни одна международная организация, за исключением Красного Креста, не может ездить туда. Это наша территория. Весь мир признает ее как неотъемлемую часть Азербайджана. Министр иностранных дел Армении, кто ты такой, что ездишь туда? Предупреждаем, если подобный шаг повторится, то наш ответ будет очень жестким. Уже в первый раз мы предупредили их через Министерство иностранных дел. Следующее предупреждение будет иным. Они должны забыть туда дорогу. Пусть сидит в своей стране», - отметил Президент Ильхам Алиев.