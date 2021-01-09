В Азербайджане объявлен прием на курсы сверхсрочников

БАКУ /Trend/ - Желающие добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и прошедшие действительную военную службу в соответствии с законом, с 11 по 30 января могут обратиться в приемные комиссии, действующие при штабах соединений, родов войск и воинских частей с соответствующими документами, сообщили в субботу Trend в Министерстве обороны.

Для установления степени годности к военной службе граждане, желающие поступить на "Курсы по подготовке военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", обязаны пройти военно-медицинскую комиссию. Ко вступительным экзаменам допускаются лица, признанные годными к военной службе по решению Военно-медицинских комиссий.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, в рамках которых будет оцениваться их физическая подготовка, общий уровень знаний, способность к мышлению, профессиональные интересы, коммуникативные навыки, умение принимать решения и индивидуально - психологические особенности, будут приняты на "Курсы по подготовке военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".

С лицами, успешно прошедшими курс, подписывается трехлетний контракт с назначением на соответствующие должности по специальности.

Кандидаты должны представить приемной комиссии следующие документы:

- заявление о приеме на курсы на имя председателя приемной комиссии;

- написанная лично автобиография (один рукописный, два печатных экземпляра);

- характеристика с места службы (работы, учебы);

- нотариально заверенная копия документа о высшем образовании (в одном экземпляре);

- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении (в одном экземпляре);

- нотариально заверенная копия удостоверения личности (в одном экземпляре);



- нотариально заверенная копия свидетельства о браке, если кандидат состоит в браке (в одном экземпляре);

- нотариально заверенные копии свидетельства о рождении ребенка (детей), если таковые имеются (в одном экземпляре);

- справка из органов управления дома или местной исполнительной власти о составе семьи и месте проживания (в одном экземпляре);

- 4 цветных фото, 2 фото 3х4, 2 фото 4,5х6 (без головного убора в анфас);

- справки о состоянии на учете в кожно-венерическом, туберкулезном, психоневрологическом, наркологическом диспансерах (кабинетах), а также об обращении по инфекционным заболеваниям за последние пять лет.

- нотариально заверенные копии всех страниц военного билета.

Уволенных из рядов армии по статье служебное несоответствие и имеющих судимость просят не обращаться для приема на курсы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)