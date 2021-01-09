Омбудсмен Азербайджана встретилась с лицом, задержанным на освобожденной территории страны

БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики по Национальному превентивному механизму проводится мониторинг условий содержания и обеспечения прав задержанных.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Аппарат омбудсмена, во время очередного мониторинга омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в конфиденциальном порядке встретилась с А.Г. из Армении, который был обнаружен и задержан на территории Азербайджана, освобожденной от

оккупации. Уполномоченный по правам человека выслушала его обращение, а также разъяснила его права, предоставив законодательные акты на его родном языке.

В рамках визита было отмечено, что в соответствии с нормами международного права, в частности, положениями Женевских конвенций, права этого человека были обеспечены без какой-либо дискриминации, а также ему была предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь.

Выражая удовлетворение условиями содержания, медицинского обслуживания и питания, обращением с ним, А.Г. поблагодарил азербайджанское государство с связи с этим. В ходе посещения, организованного в соответствии с требованиями Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конституционного Закона об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики при участии врача - члена Национального превентивного механизма, было отмечено, что условия содержания и права задержанного обеспечены в соответствии с нормами международного права, и со стороны самого задержанного была выражена признательность омбудсмену Азербайджана за прием.

При этом следует отметить, что со стороны Республики Армения серьезно нарушались требования международного гуманитарного права, особенно Женевских конвенций, в отношении некомбатантов, заложников, а также взятых в плен в результате ранения азербайджанских военнослужащих, которым не только не оказывалась необходимая первая медицинская помощь, не предоставлялось питание, но они еще и

подвергались жестоким пыткам и бесчеловечному обращению.