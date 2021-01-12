Создано юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджана" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджане.

Согласно указу, создано юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджана".

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