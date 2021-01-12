Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Кыргызстана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил новоизбранному Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Жапаров,

Искренне поздравляю Вас в связи с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.

Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания и желаю успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Кыргызстана", - говорится в поздравительном письме.