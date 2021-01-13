Открытие всех коммуникаций на Южном Кавказе может привести к росту товарооборота уже к концу 2021 года - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - По результатам трехсторонней встречи президентов Азербайджана, России и премьера Армении стороны договорились о деталях разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе. Есть некое общее понимание необходимости поствоенного мира и ставки на экономическое развитие, сказал Trend в среду директор Института нового общества Василий Колташов.

"Армении необходимо учитывать интересы и России, и Азербайджана, не делая ставку на лавирование между великими державами, НАТО, ЕС, Вашингтоном и Лондоном. Необходимо понять, что в этом регионе нужно работать с теми, кто там есть, в противном случае можно оказаться вне экономического подъема", - сказал он.

Колташов отметил, что эта встреча подтверждает тот факт, что период острых действий за на дипломатическом уровне, формируя отношения экономического характера в условиях нового статус-кво.

Также, по его мнению, трехсторонняя встреча показывает, что мир установлен и можно начинать развитие этого региона, который является во многом транзитным и соединяющим ряд евразийских рынков.

«Прежде всего, здесь речь идет о турецком рынке, рынке России и Ирана. Очевидно, что между тремя этими государствами, Россией и Турцией, Турцией и Ираном существуют некие противоречия. Это говорит о том, что эти регионы будут связаны между собой, что позволит им развиваться», - сказал Колташов.

По его мнению, к этой тройке стран можно добавить и Пакистан с Индией, а также центральноазиатские государства.

«Их привлечение к транспортной инфраструктуре Южного Кавказа приведет к росту экономики этих стран. Этот экономический рост будет связан с российскими инвестициями, со взаимодействием Баку и Москвы, которое на сегодня гораздо важнее, чем взаимодействие России с Арменией. Западная ориентация армянских властей сильно навредила ее экономике и отношениям с Россией», - добавил он.

Колташов подчеркнул, что Азербайджан на Южном Кавказе завоевал и добился особой роли. Для Азербайджана важно наличие собственных материальных и финансовых ресурсов, и центр принятия решений этой страны находится не за океаном, не в Лондоне или Брюсселе, а в Баку.

В зоне, где находятся Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Армения, то есть в прикаспийской зоне, все будет стабильно. Азербайджан в значительной мере будет оставаться ключевым игроком. Такая роль Азербайджана станет уроком для стран, управление властью в которых осуществляется извне», - сказал Колташов.

Говоря о торговом обороте, Колташов отметил, что необходимо понять модель экономического развития в регионе: «В отношении Турции эта модель не очень ясна. Иран, скорее всего, будет наращивать товарооборот с Россией. Россия для урегулирования экономических отношений с Турцией в рамках этой разблокировки транспортных узлов должна перезапустить свою политику в отношении Турции. Если турецкое и иранское руководство будет нацелено на расширение экономического сотрудничества в рамках этого соглашения, то процесс экономических связей, а равно и политических, будет более стабильным».

В рамках вышесказанного Колташов считает, что при соблюдении этих условий, можно будет уже к концу 2021 года отметить рост товарооборота между этими странами.

«В перспективе, в ближайшие 20 лет, товарооборот будет расти. Мы входим в период экономического подъема, где кризисная эпоха заканчивается. Однако нельзя сказать, что уже все точки поставлены», - подытожил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev