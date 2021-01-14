Обсуждены вопросы сотрудничества в военной сфере между Азербайджаном и Японией

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 14 января встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Японии в нашей стране Дзюнити Вада.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, особо отметив усилия, направленные на укрепление сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Японией во многих сферах, министр обороны Азербайджана пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

Выразив удовлетворенность началом дипломатической миссии в Азербайджане, посол Японии отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-японских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества между двумя странами в военной сфере и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)