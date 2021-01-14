Излечившийся от COVID-19 главред АМИ Trend выразил благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Излечившийся от короновируса (COVID-19) главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу выразил благодарность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за взятие под особый контроль его состояния здоровья и лечения.

Как передает в пятницу Trend, в связи с этим Руфиз Хафизоглу поделился публикацией на своей странице в Facebook.

В публикации говорится:

"В самые тяжелые дни человек нуждается в поддержке, заботе и внимании. Выражаю глубочайшую признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, оказанные мне в этот тяжелый период , благодаря чему я излечился от коронавируса и вернулся к нормальной жизни.

Моим самым большим желанием во время нахождения в больнице было вернуться домой. Теперь я снова дома, рядом с семьей. За оказанное внимание выражаю безмерную благодарность Мехрибан Алиевой как от себя лично, так и от имени своей семьи.”