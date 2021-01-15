Разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе является крупной инфраструктурной стройкой - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Результаты трехсторонней встречи президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе являются крупной инфраструктурной стройкой, сказал Trend российский политолог, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

По его словам, то, что мы понимаем как транспортная коммуникация, является магистральной инфраструктурой разных видов транспорта, сопряжённой с сетью малых дорог районного значения вдоль которых и разрастается экономическая активность.

«Строительство подобной сети, в течение нескольких лет, становится крупным центром активности для многих секторов экономики - от производства стройматериалов и сталелитейной промышленности до торговли и развития коммунального сектора. Это происходит ещё до начала эксплуатации, которая также будет наращиваться постепенно, по мере интереса серьезных внешних компаний в сфере логистики», - добавил он.

Караваев отметил, что данное соглашение не является одномоментным, когда за год все построено и запущено.

«Строительство данной инфраструктуры можно сравнить с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс (БТК). В первую очередь стоит отметить, что это крупная инвестиция в реальную экономику, в секторы товарного производства, сопутствующих услуг и расширения товарного экспорта малого и среднего бизнеса. В этом кардинальное отличие инвестиций данного проекта от инвестиций в нефте-, газопроводы, которые по сути не так наглядны, с точки зрения восприятия реальных граждан в регионах. Трубопроводы обеспечивают силу для государства и корпораций, а авто и ж/д дороги непосредственно повышают качество жизни людей», - сказал он.

Кроме того, по мнению эксперта, все участники этого процесса в конечном результате получат выгоду.

«Сюда относятся строительные подряды, сопутствующее обеспечение строительства (субподряды), расширение возможностей строительных карьеров, цементных заводов, заводы железобетонных изделий и ряд других отраслей», - подчеркнул Александр Караваев.

Другая особенность данного проекта, в отличии от строительства тех же трубопроводов, по мнению политолога в том, что он способствует объединению людей, живущих в этом регионе, будет идти процесс взаимными обрастаниями, тесными связями между региональными потребителями и производителями.

«Новая сеть коммуникаций (железнодорожной и автомобильной) будет соединять сельские районы с глобальными коридорами - МТК Север-Юг и трансевразийской "Пояс-Путь". То есть, дополнительно будет востребована необходимость в строительстве дорог до близлежащих населенных пунктов, что даст толчок развитию малых городов и отдельных сел», - сказал он.

Александр Караваев отметил, что из данного соглашения для его участников не вытекают никакие обязательства. Стороны не обязаны создавать свободное поле экономического пространства или зоны свободной торговли.

«Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана дал оценку, что несырьевой экспорт товаров возрастет до 700 миллионов тонн. Если говорить о периоде эксплуатации данного коридора, то я предполагаю, что в ближайшие пять лет экспорт товаров возрастет примерно на 30-40 процентов. Однако до сдачи этих объектов будет наблюдаться рост строительного сектора, производства автомобилей, рост строительства жилой недвижимости», - сказал он.

Российский политолог подчеркнул, что связь данного транспортного коридора с российским МТК Север-Юг позволит этим территориям развиваться более активно, что привлечёт дополнительные транзитные грузы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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