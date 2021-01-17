Мы не можем оставаться равнодушными к разрушению памятников на освобожденных землях Азербайджана - президент Фонда тюркской культуры и наследия
БАКУ /Trend/ - В Агдаме разрушены и разграблены исторические и религиозные памятники.
Об этом корреспонденту регионального бюро Trend сказала президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.
Она отметила, что посещает эти места во второй раз: «В прошлом году мы побывали здесь в рамках визита дипломатических миссий. Прежде всего, мы счастливы в связи с возвращением Азербайджаном своих исконных земель. С другой стороны, мы являемся свидетелями ужасной трагедии здесь. Исторические и религиозные памятники разграблены и разрушены. Мы не можем оставаться равнодушными к этому. Нами подготовлены отчеты и мы отправим их в соответствующие международные организации».
(Автор: Асиф Мехман)
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Мы не можем оставаться равнодушными к разрушению памятников на освобожденных землях Азербайджана - президент Фонда тюркской культуры и наследия
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