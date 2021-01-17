Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела по Баку 1 751 обращение

БАКУ /Trend/ - За последние шесть дней в комиссию минобороны по приему обращений лиц, демобилизованных с военной службы, обратились 1751 человек из Баку и 202 - из города Физули.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщил официальный представитель минобороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Было отмечено, что мобильная группа комиссии, действующая в Физулинском районе, до сих пор рассмотрела 202 обращения, приняв для их решения соответствующие меры.

(Автор: Джейхун Алекперов)