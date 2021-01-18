На оккупированных территориях Азербайджана незаконно функционировали компании более 20 стран (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Карабахе за 30 лет оккупации азербайджанских земель незаконно работал ряд международных компаний, сообщает в понедельник Trend.

С 1999 года правительство Армении привлекло несколько иностранных компаний к инвестированию в Карабах. Они без разрешения Азербайджана функционировали там в различных сферах - горнорудной, строительной, деревообрабатывающей, телекоммуникационной и др. В оккупированные территории инвестировали компании Великобритании, Франции, Ирана, США, России, Швейцарии, Германии, Голландии и др. стран, которые незаконно эксплуатировали богатства Азербайджана.

В целом на оккупированных территориях Азербайджана функционировали компании более 20 стран. Только за последние десять лет они незаконно инвестировали в Карабах 470 миллионов долларов. Эти компании, которые вели незаконную деятельность на оккупированных территориях, в том числе эксплуатировали золоторудные месторождения, занимались незаконным производством осетровых и черной икры, электроэнергии, продажей наручных часов, банкингом, были выявлены и решением суда в их отношении была проведена налоговая проверка. Согласно результатам налоговых проверок и заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, выявлены основания для подозрений в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, в процессе которой пять компаний получили доход в размере 306 миллионов 821 тысячи манатов.

В отношении 166 юридических лиц, занимающихся незаконной экономической деятельностью, 35 странам были направлены соответствующие правовые документы.

Были установлены названия ряда компаний, незаконно занимавшихся экономической деятельностью в Карабахе:

"Haik Watch and Jewelry Co"

"Rodino Haskovo" JIC,

"Centro Ceibal",

"Deccan Gold Mines Ltd"

"Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A"

В отношении руководителей вышеназванных компаний была собрана информация, в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, идет следствие. На совещании по итогам 2020 года Президент Ильхам Алиев сделал последнее предупреждение этим компаниям. Если они не выплатят компенсацию, вопрос будет направлен в международный суд.

В Карабахе наибольшему разграблению подверглись золоторудные месторождения. Незаконно эксплуатировались богатые золоторудные месторождения Кельбаджара в приграничных зонах с Арменией. Разграблены месторождения золота в Агдере и Зангилане. Разграбленное армянами золоторудное месторождение Вежнали находится в Зангиланском районе, запасы золота здесь составляют 6,5 тонны.

ЗАО "Armenian Copper Proqramme" (ACP), занимающееся производством меди, отправляет полученный продукт на медеплавильные заводы Европы.

Фирма "GF" и кубинская компания инвестировали 20 миллионов долларов для начала работ по изготовлению сувениров с использованием драгоценных камней из Карабаха.

ООО "Base Metals", созданное в августе 2002 года, длительное время эксплуатировало месторождения золота и меди в селе Гызылбулаг (Драмбон) Агдеринского района.