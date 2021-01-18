В Отечественной войне 65 военнослужащих ВВ МВД Азербайджана стали шехидами

БАКУ /Trend/ - В Отечественной войне приняли участие, показав образцы мужества и отваги, сотни военнослужащих Внутренних войск МВД Азербайджана, из них 65 стали шехидами, 347 получили ранения.

Как передает в понедельник Trend, об этом на заседании коллегии, посвященном итогам деятельности по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и общественной безопасности в 2020 году и предстоящим в текущем году задачам, сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Министр отметил, что прошлый год, несмотря на все трудности и проблемы, был одним из самых успешных для нашей страны.

"Наши земли, которые оставались под оккупацией в течение многих лет, были освобождены от врага нашей армией под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, была восстановлена ​​историческая справедливость. В этих боях приняли участие и показали образцы мужества и отваги сотни военнослужащих внутренних войск, из них 65 стали шехидами, 347 получили ранения", - отметил Вилаят Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)