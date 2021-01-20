События 20 Января были направлены на удушение борьбы Азербайджана за независимость – ученый-историк

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января восстановила в общественном сознании азербайджанского народа священное понятие «шехидства», и, несмотря на это потрясение, народ сумел сохранить национальное единство.

Об этом в среду сказал Trend ведущий научный сотрудник Института истории им. А. Бакиханова НАНА, доктор философии по истории, доцент Асад Гурбанлы.

Ученый считает, что 20 Января – один из важных этапов истории независимости Азербайджана. По его словам, это символический момент, который объединил в себе общие и типические особенности борьбы азербайджанского народа за независимость и территориальную целостность страны: «Трагедия 20 Января стала кульминацией общественно-политических событий того времени и, в то же время, границей между новой эпохой и прожитой историей."

По мнению историка, именно во время событий 20 Января в проснувшемся национальном сознании народа произошло важное изменение, и он понял неизбежность независимости: «Народ осознал, что свобода и независимость –это реальность, к которой необходимо быть готовой. Это преступление против азербайджанского народа было совершено тогдашним советским руководством, которое хотело преподать урок азербайджанскому народу и другим народам, жившим на территории Советской империи. События 20 Января были направлены на удушение борьбы Азербайджана за независимость, но империи это не удалось, и Азербайджан обрел независимость».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)