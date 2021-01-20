Глава МИД Ирана совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на следующей неделе совершит визит в Россию и страны Кавказа.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам сам министр иностранных дел Ирана.

По его словам, уже известны даты визитов в Азербайджан, Россию, Грузию и Армению. В связи с этим Мохаммад Джавад Зариф ждет результата теста на коронавирус.

Министр отметил, что целью визита является проведение переговоров со странами, которые могут способствовать миру и стабильности в Карабахе.

Мохаммад Джавад Зариф добавил, что вчера у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и планируется его визит в Турцию.

(Автор: Эльнур Багышов Редактор: Наталья Кочнева)