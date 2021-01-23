Очередной успех экономической стратегии Президента Ильхама Алиева: договор "Достлуг" - событие недели

БАКУ /Trend/ - 21 января Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Месторождение, которое в Азербайджане называется "Кяпаз", а в Туркменистане - "Сардар", расположено на морской границе между двумя странами и было открыто азербайджанскими нефтяниками. Первая разведочная скважина здесь была пробурена еще в 1989 году, однако разработка месторождения в течение многих лет была невозможна из-за расположения на морской границе. Успешная экономическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева создала условия для удовлетворительного решения вопроса для обеих сторон. Глава государства в своих выступлениях ранее анонсировал новшества в энергетической сфере. Наряду с исторической значимостью данного соглашения между двумя странами, это также означает начало нового этапа в развитии нефтегазовой стратегии Азербайджана.

Каков экономический вклад этого соглашения для Азербайджана?

- Согласно соглашению, нефть и газ, которые будут добываться на месторождении, будут транспортироваться посредством совершенной и всеобъемлющей инфраструктуры и экспортных трубопроводов Азербайджана.

- Это повысит значение Азербайджана в регионе как транзитной страны.

- Данное соглашение будет способствовать развитию проекта Транскаспийского трубопровода, в результате чего туркменский газ сможет поступать через Азербайджан на европейский рынок.

- Документ также будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества по разделу дна Каспийского моря.

Международные эксперты высоко оценивают важность и перспективность этого меморандума

Совместная разработка месторождения «Достлуг» Азербайджаном и Туркменистаном открывает еще больше возможностей для разведки в Каспийском море. Об этом сказал Trend старший аналитик независимой норвежской исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy Свапнил Бабеле.

Бабеле подчеркнул, что месторождение находится в непосредственной близости от гигантского азербайджанского месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), что дает Туркменистану возможность транспортировать углеводороды, добываемые на месторождении, через существующие структуры в Азербайджан.

Он добавил, что у Азербайджана уже есть опыт разработки морских месторождений, поскольку многие из добывающих месторождений находятся в непосредственной близости от АЧГ и «Достлуг».

«И в Азербайджане, и в Туркменистане наблюдается снижение добычи жидких углеводородов, и этот проект поможет им поддерживать добычу в краткосрочной перспективе. Данное соглашение может создать почву для новых переговоров по давно предложенному Транскаспийскому трубопроводу, может открыть новые газовые рынки для Туркменистана, который в основном экспортирует газ в Китай. Азербайджан уже начал поставки газа в Юго-Восточную Европу по сети газопроводов, которые являются частью «Южного газового коридора»», - заключил Бабеле.

Как сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном, касающегося разведки и разработки нефтегазового месторождения "Достлуг" в Каспийском море, является важным шагом.

Он отметил, что, во-первых, это соглашение должно привести к разработке дополнительного месторождения углеводородов в Каспийском море.

"Во-вторых, это может способствовать продвижению проекта Транскаспийского трубопровода. Помимо "Достлуг", одним из основных преимуществ этой схемы трубопровода будет соединение Туркменистана, контролирующего огромные запасы газа, с европейским рынком через Азербайджан. Европейский союз пытается диверсифицировать источники поставок газа, и регион Каспийского моря является частью этой стратегии. Европа начала импортировать азербайджанский газ через «Южный газовый коридор» около трех недель назад. В-третьих, это могло бы стать хорошей проверкой выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в августе 2018 года пятью прибрежными государствами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном», - сказал эксперт.

Перрен добавил, что еще одна причина важности данного меморандума заключается в том, что это должно привести к развитию энергетического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном: "У этих двух стран есть большой потенциал в плане энергетического партнерства, и "Достлуг" - возможность реализовать часть этого потенциала".

Меморандум о взаимопонимании по совместной разработке месторождения «Достлуг» откроет новую главу в азербайджано-туркменском сотрудничестве на Каспийском море. Об этом сказал Trend американский эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер.

Он отметил, что этот проект позволит значительно увеличить возможности Азербайджана по продаже нефти.

«Азербайджан и Туркменистан расположены в выгодных местах для торговли между Востоком и Западом, и если странам удастся расширить судоходные маршруты через Каспийское море, они смогут получить большие доходы в качестве транзитных стран для товаров, следующих между Китаем и Европой. Работа над совместным проектом, таким как «Достлуг», представляет собой новую опору сотрудничества, которая может быть расширена на другие области, в том числе обеспечение транзитного маршрута для торговли по маршруту Восток-Запад. Азербайджан уже является транзитным хабом. В Аляте есть новый порт, расширяется морская торговля, есть планы по расширению железнодорожного сообщения как с востока на запад, так и с севера на юг, трубопроводы идут от азербайджанского берега к месторождениям на Каспии и в обратном направлении через Кавказ в Турцию и Европу. Но при этом недостаточно развито туркменское направление в торгово-экспортной сети Азербайджана», - отметил он.

По словам эксперта, это соглашение выгодно и Туркменистану, потому что стране мешает отсутствие маршрутов экспорта энергоносителей. Он подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном в разработке месторождения «Достлуг» не только позволит увеличить добычу нефти в Туркменистане, но и еще больше укрепит отношения между двумя странами. Туркменистан приветствовал бы возможность отгружать больше нефти через Азербайджан на западные рынки и газ на те же рынки через трубопроводы в Азербайджане, отметил Паньер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)