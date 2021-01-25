Вышла в свет 105-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

БАКУ / Trend/ - "Еще раз хочу сказать, что главное – это здоровье людей, их социальное положение и наша экономическая устойчивость, так как без этого мы не сможем выполнить первые две задачи. Если у нас не будет мощных экономических возможностей, то все наши намерения останутся на бумаге. Но мы хотим проделать всю эту работу так, чтобы наша страна развивалась, чтобы будущее страны было обеспечено за счет развития ненефтяного сектора."

Эта цитата, приведенная в 105-й книге недавно вышедшего в свет многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», была взята из речи главы государства на проведенном 6 августа 2020 года видеосовещании в связи с принятыми в нашей стране мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

Материалы, включенные в очередную книгу многотомника, охватывают июль-сентябрь 2020 года.

В новой книге собраны материалы о встрече Президента Ильхама Алиева с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Яшаром Гюлером и другими членами высокопоставленной военной делегации. Глава государства подробно проинформировал делегацию об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.Кроме того, были затронуты вопросы совместных турецко-азербайджанских военных учений, сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сферах.

В этом томе опубликован текст выступления Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения, так и Президента Азербайджанской Республики на заседании высокого уровня в видеоформате в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В издание включена информация о поздравительном послании главы государства Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю открытия крупнейшего в истории Турции месторождения природного газа, о его телефонном разговоре с Президентом Турции в связи со 102-й годовщиной освобождения Кавказской исламской армией под руководством Нуру Паши вместе с Национальной армией Азербайджана и местными добровольцами города Баку от армянской и большевистской оккупации.

Читатели могут ознакомиться с материалами о поездках Президента Ильхама Алиева 29 июля 2020 года в Гобустанский, Исмаиллинский, Балакенский, Габалинский районы и город Шеки, с текстами его выступлений на церемониях открытия социально-экономических и инфраструктурных объектов, центра «ASAN xidmət», встречах с представителями общественности.

В книгу также включен текст выступления Президента Ильхама Алиева в видеоформате на церемонии открытия госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предназначенного для лечения больных коронавирусом, его обращения к учителям, студентам и учащимся по случаю начала нового учебного года, материалы об участии в открытии новых корпусов, построенных для ряда учебных заведений в столице, и других мероприятиях.

При подготовке 105-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)