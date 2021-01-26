Иран поддерживает шестистороннюю платформу сотрудничества - Мохамед Джавад Зариф

БАКУ /Trend/ - Иран сторонник создания в регионе шестисторонней платформы сотрудничества: Азербайджан-Турция-Грузия и Россия-Иран-Армения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам в Москве сказал министр иностранных дел Ирана Мохамед Джавад Зариф.

По его словам, это основная цель визита на Кавказ и в соседние страны.

"В ходе визита в Москву будут обсуждены: Карабах, ядерная программа Ирана, двусторонние отношения с Россией и ряд международных вопросов.

Трехстороннее соглашение по Карабаху важно во многих сферах, включая транзитный и транспортный сектора", - добавил Мохамед Джавад Зариф.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)