Иран поддерживает шестистороннюю платформу сотрудничества - Мохамед Джавад Зариф
БАКУ /Trend/ - Иран сторонник создания в регионе шестисторонней платформы сотрудничества: Азербайджан-Турция-Грузия и Россия-Иран-Армения.
Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам в Москве сказал министр иностранных дел Ирана Мохамед Джавад Зариф.
По его словам, это основная цель визита на Кавказ и в соседние страны.
"В ходе визита в Москву будут обсуждены: Карабах, ядерная программа Ирана, двусторонние отношения с Россией и ряд международных вопросов.
Трехстороннее соглашение по Карабаху важно во многих сферах, включая транзитный и транспортный сектора", - добавил Мохамед Джавад Зариф.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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