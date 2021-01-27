Президент Ильхам Алиев: Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали?

Политика 27 января 2021 14:40 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали?

БАКУ/Trend/ - Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Айдыном Керимовым в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе.

«Шуша – наш исторический город, и мы вернулись в этот город. Если армяне считали этот город своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали? Почему не смогли сохранить исторические памятники Шуши? Все родники высохли. В каждом квартале был родник, сегодня ни в одном из них нет воды. Хорошо, если это ваш город, то почему вы осушили родники? Все исторические памятники разрушены до основания. Если это ваш город, то почему вы разрушили памятники? Если Армения заявляла о том, что освободила Шушу, то от кого освободила? От мирного населения? От азербайджанцев? Хорошо, если вы считали, что освободили, то почему разрушили здания? Если это армянский город, то почему вы сравняли его с землей? Там разрушены не только наши мечети, но и все здания. Остались лишь построенные в советское время «хрущевки», грубо нарушавшие архитектурный ансамбль Шуши, там они и проживали. Находясь в Шуше, я своими глазами видел эти разрушения. Словно там пронеслось дикое племя - в такое состояние вандалы привели Шушу. А потом говорят, что Шуша – армянский город. Это – очередная армянская ложь, фальсификация! Вся их история построена на фальсификации и мифологии. Они и их покровители в различных странах создали для них фальшивую историю, эта фальсификация продолжается и сегодня. Посмотрите, что говорят армянские представители и их покровители за рубежом об освобождении Шуши. Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! Шушинская операция навечно останется в душе азербайджанского народа. Светлая память о наших отважных сынах, ставших шехидами в боях за Шушу, вечно будет жить в наших сердцах. При освобождении Шуши азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу, высокий национальный дух. С направления Дашалты, других направлений, поднявшись по отвесным скалам, уничтожив оккупантов, они освободили Шушу, сражались, можно сказать, голыми руками - штыками, ножами, легким оружием против пушек и танков. Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов, нам известно их число. Как бы ни старалось руководство Армении скрыть это от своего народа, ему это не удастся. Именно отважные сыны Азербайджана уничтожили сотни оккупантов, оборонявших Шушу. Как можно говорить о том, что Шуша нам подарена? Во-вторых, разве может кто-то кому-то подарить такой город? Мы освободили Шушу от врага, от вражеского плена благодаря отваге, ценой жизни и крови отважных сынов. Отныне Шуша будет жить вечно, мы будем беречь и бережем Шушу», - отметил Президент Ильхам Алиев.

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